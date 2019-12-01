Se manifiestan enfermeras del IMSS Querétaro por hostigamiento laboral 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 16:39:39

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero de 2026.- Un grupo de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó en la sede del Sindicado de trabajadores del Instituto para denunciar abusos laborales, hostigamiento institucional y falta de respaldo sindical, en los Hospitales Generales Regionales No. 1 ubicado en la capital queretana y No. 2 en el municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con las trabajadoras, representadas por la enfermera Itzamara Medina, al menos 200 personas del área de enfermería han sido objeto de represalias y sanciones por negarse a realizar turnos adicionales, además de enfrentar descuentos salariales y amenazas de ser enviadas al área jurídica.

“Nos han mandado al jurídico por no querer quedarnos más turnos; cerraron los checadores para impedir que saliéramos y después nos acusaron de haber puesto en riesgo a los pacientes”, relató Medina.

Las manifestantes acusaron también la cancelación de contratos temporales a finales de diciembre, lo que provocó una disminución en el personal operativo. Aseguran que las cargas de trabajo se incrementaron y que los hospitales enfrentan déficit de personal y de insumos médicos.

Otro de los reclamos fue el saqueo de lockers del personal durante el cierre de año; de acuerdo con los testimonios, se rompieron candados y desaparecieron pertenencias personales, incluidas computadoras, herramientas de trabajo y material comprado con dinero propio.

Las enfermeras afirmaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no ha intervenido ni ofrecido acompañamiento, pese a las denuncias presentadas.

El grupo exigió que se detengan las represalias, se restituyan los contratos cancelados y se revisen las condiciones laborales del personal de enfermería.