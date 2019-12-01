Se invertirán más de 300 mdp en obras estratégicas para Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 16:30:50

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para el municipio de Uruapan, el Gobierno del Estado destinará 333 millones de pesos, los cuales, serán para obras estratégicas.

Entre los proyectos que se realizarán están la construcción de la tercera etapa de la avenida Revolución y la avenida Las Torres, la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, del boulevard Industrial (entre República del Salvador y Calzada La Fuente), los tramos del puente La Papelera-La Hielera y Ricardo Flores Magón-Santa Rosa, así como la modernización del edificio del Ayuntamiento, y la adquisición de camiones de transporte público.

Asimismo, se aprobaron proyectos que fortalecerán la conectividad del municipio, como la construcción del Ramal Uruapan, la nueva carretera Uruapan-Zamora.

Dicho plan, encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la entidad, después del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, quien era el alcalde de Uruapan.