Se inunda Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán

Se inunda Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 19:49:32
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Uruapan, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- La tarde de este lunes, se registró la caída de lluvia en el municipio de Uruapan, dejando encharcamientos en el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos.

Ante la mala estructura que fue colocada por autoridades municipales y estatales en pleno Centro Histórico de la “Perla del Cupatitzio”, donde se encuentran mil 500 personas artesanas provenientes de 36 municipios, muchas artesanías tuvieron que ser tapadas con lonas y bolsas grandes de plástico, debido a que podían sufrir daños, por el agua que caía a chorros.

El agua comenzó a correr rápidamente entre los puestos, por lo que los artesanos y comerciantes comenzaron a usar escobas para sacar el agua, ante el miedo de que sus productos se dañen.

Mediante imágenes y videos, artesanos señalaron el abandono y la falta de prevención por parte del gobierno, el cual no les habría garantizado las condiciones adecuadas para este evento de talla internacional.

Hasta el momento se desconoce el monto de las pérdidas materiales que dejó la lluvia a los artesanos.

 

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