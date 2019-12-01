Se integran municipios del semidesierto al Programa de Regularización de establecimientos con venta de alcohol en Querétaro

Se integran municipios del semidesierto al Programa de Regularización de establecimientos con venta de alcohol en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:41:19
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Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- En seguimiento a la estrategia “Aquí Contigo, Todos a la Calle”, para acercar trámites y servicios a todos los ciudadanos, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la firma del convenio de colaboración de negociaciones comerciales con los municipios de Ezequiel Montes, Peñamiller, Tolimán y San Joaquín.

Lo anterior con la finalidad de promover que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas regularicen de manera voluntaria su situación administrativa.

Con este programa, de acuerdo con el funcionario estatal, se promueve el orden administrativo y se generan las condiciones para que cualquier persona pueda acceder al trámite de una licencia para la venta de alcohol y cuente con certeza jurídica. 

 

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