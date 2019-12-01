Se instala Jurado Calificador para el Parlamento Juvenil Incluyente 2026

Morelia, Michoacán, a 30 de junio del 2026.- El Congreso del Estado a través del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2026, llevó a cabo la instalación del jurado calificador del Parlamento Juvenil, el cual será presidido por la diputada Ana Belinda Hurtado Marín.

Durante esta instalación, la presidenta del Comité Organizador, diputada Grecia Aguilar Mercado, manifestó que este Parlamento Juvenil es un espacio real para que todas y todos los voces juventud sean escuchadas y que sus propuestas sean oportunidades reales de cambio para Michoacán.

La legisladora local señaló que, este es un ejercicio democrático de participación juvenil e instó a las y los integrantes del jurado calificador a que actúen de manera imparcial, objetiva, transparente y con claridad.

“La participación de las juventudes no puede limitarse únicamente a un proceso electoral, la democracia necesita escuchar sus ideas, inquietudes y tener que abrirles estos espacios y permitirles ser parte de estas soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad”, aseveró.

Por su parte, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, subrayó que “desde esta presidencia reafirmamos el compromiso de continuar con el impulso a espacios de participación para que nuevas generaciones puedan desarrollar nuevos liderazgos y presentar grandes soluciones a los desafíos que enfrenta nuestro estado”.

En ese sentido, destacó que este Jurado Calificador debe fortalecer la participación ciudadana de las y los jovenes y representar el compromiso de garantizar que este proceso se desarrolle con completa legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto a los méritos de quienes han decidido levantar la voz por Michoacán.

En su intervención, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la JUCOPO de esta 76 Legislatura, hizo un llamado a las y los jovenes michoacanos para que defiendan sus ideas y que sean participes de acciones para que las cosas pueden cambiar en Michoacán.

“Las juventudes no necesitan que les aperturemos el futuro, lo que necesitan son estos espacios y que nosotros los tomemos con seriedad lo que nos están diciendo, aquí tenemos un jurado de personas que están muy capacitadas y que tienen un profundo respeto por cada idea e inquietud que se tiene”, agregó.

Por su parte, la diputada Belinda Hurtado Marín, presidenta del Jurado Calificador, hizo el compromiso de actuar con responsabilidad e imparcialidad en el proceso de selección de las y los jovenes parlamentarios que formarán parte de este Parlamento Juvenil Incluyente 2026.

Este jurado calificador, estará integrado por la diputada, Sandra Arreola Ruiz; Miguel Angel Villa Alvarez, de la Universidad Michoacana; por parte del IEM, Erandi Reyes Pérez Casado; del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, Itzel Garibay Vázquez y Cecilia González Anaya: por parte de la CEDH, Georgina Paola Villalpando Barrios; del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, Eduardo Orihuela Estefan; y por parte de CECUFID, Raúl Morón Vidal.