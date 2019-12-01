Se han incrementado las órdenes de aprehensión con la puesta en marcha del Operativo Sinergia en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- Desde febrero de 2025, tiempo en que se puso en marcha el Operativo Sinergia y en el que participan corporaciones de seguridad de la Federación, el Estado y los municipios, las solicitudes de órdenes de aprehensión se han incrementado, reconoció Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro (TSJ).

“Desde la puesta en marcha del Operativo Sinergia ha habido una gran cantidad de cateos y órdenes de aprehensión, pues pasamos prácticamente de entre 40 a 45 a 2 mil órdenes, es decir, ha habido una actividad exhaustiva, muy vigilante y cuidadosa por parte de Fiscalía con una coordinación operativa importante”.

Respecto a la imparcialidad, dijo, el Poder Judicial tiene que responder por el trabajo que hace la Fiscalía y la solicitud de órdenes de aprehensión son parte del proceso.

“La Fiscalía es una institución autónoma de procuración de justicia, pero nosotros vamos a instrumentar algunas consideraciones que implementarán por ello existe una gran coordinación entre ambas instituciones; este incremento obedece a esta estrategia sinergia, que me parece, es una estrategia brillante la cual ha permitido que exista mayor vigilancia en la ciudad y en el estado pues atienden cualquier indicio o cualquier cuestión mínima que resulte sospechosa”.

El hecho de implementar estas órdenes de aprehensión dijo, ha permitido el desarme de muchos espacios que pudieran tener instrumentos o herramientas para cometer delitos y los cateos han sido exponenciales.

“Las solicitudes de órdenes de aprehensión exige a los jueces penales, que yo reconozco jueces y juezas que han hecho un doble esfuerzo, a tener que responder a la actividad precisa que tiene Fiscalía del Estado”.

En este caso, dijo, es importante institucionalizar energía y por eso el Poder Judicial está planteando la creación de un juzgado para actos de investigación y cateos especializados porque los jueces tienen, en lo particular, que llevar juicios en los asuntos ya normales de oralidad que tienen diariamente y también tienen que llevar las audiencias de control y su ejecución”.

Ahora existe una cantidad de cateos y el Poder Judicial quiere responder a esta estrategia del Estado creando instituciones que permitan que mantengan un Querétaro seguro.

Aclaró que tras la ejecución de estas órdenes de aprehensión ha permitido, lo anunciado por el fiscal, en cuento al decremento de delitos como robo a habitación, robo a comercio y algunos otros ilícitos que precisamente forman parte de esta estrategia que ha permitido que Querétaro esté mejor vigilado y que también ante la mínima sospecha de la comisión de un delito las autoridades acudan.

Respecto a las solicitudes de amparo, Guerra Urbiola aclaró que las órdenes de aprehensión que se han otorgado están bien fundamentadas por lo que no tienen pues porcentajes mínimos que reviertan detenciones o que reviertan declaraciones de culpabilidad.

“Me parece que la Fiscalía está haciendo trabajos de investigación profesionales, pero también debo subrayarlo y no debo dejar de temerles que esto siempre se establezca y, por otro lado, nosotros tenemos que cuidar los derechos de las personas imputadas y de las personas que también están como responsables penales en un proceso judicial”.

Aclaró que primera tienen que diferenciar, primero, la parte que tiene que ver con las instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial y, por otra parte, ya en el proceso judicial y en el juicio o en la audiencia inicial, el Poder Judicial tiene que ser respetuoso de la parte imputada, de su defensa y también de Fiscalía.