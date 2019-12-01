Se fortalece la Fuerza Naranja en Michoacán con nuevas afiliaciones en Uruapan y Ciudad Hidalgo

Se fortalece la Fuerza Naranja en Michoacán con nuevas afiliaciones en Uruapan y Ciudad Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:29:13
Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Cada día son más los ciudadanos y ciudadanas que deciden sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano en Michoacán, consolidando a la Fuerza Naranja como la alternativa que ofrece un cambio real y cercano a la gente.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, destacó que el crecimiento del movimiento refleja la confianza que miles de michoacanos depositan en este proyecto, convencidos de que es momento de hacer las cosas de manera diferente.

Durante una reunión connPerla del Río, referente de Uruapan, el líder estatal, recibió las afiliaciones de uruapenses que ya decidieron ser parte de la Fuerza Naranja.

De igual forma, de Ciudad Hidalgo se reunió con Bladimir Ponce, ex candidato a la presidencia municipal, quien acudió a la Casa Ciudadana en la capital del estado, para hacer entrega de las afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos que también decidieron unirse a este movimiento que no deja de crecer.

“En Movimiento Ciudadano seguimos construyendo con la gente, sin imposiciones y con un proyecto claro para transformar Michoacán. La Fuerza Naranja está más viva que nunca y seguirá sumando liderazgos y voluntades en todo el estado”, subrayó Víctor Manríquez.

