Cambio en la SCJN deja al gobierno casi 8 mil mdp, según informe de Norma Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 11:19:55

Ciudad de México, a 23 de agosto 2025.- El cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de la elección judicial y la liquidación de seis fideicomisos que estuvieron a cargo del tribunal, dejó 7 mil 507 millones 913 mil 710 pesos a las arcas del gobierno federal.

Lo anterior se dio a conocer en el último informe de gestión de la ex ministra presidenta Norma Piña Hernández, en el cual detalló el proceso con el que el Máximo Tribunal extinguió los fideicomisos 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691.

Según el documento de la togada, el pasado 2 de abril, los cinco últimos fondos acumulaban 6 mil 654 millones 200 mil de pesos que fueron entregados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Dentro de dichos recursos se integraban por remanentes presupuestales, recursos para prestaciones médicas y pensiones complementarias de mandos y personal operativo, así como dinero de la venta de publicaciones, CDs u otros proyectos.

“Finalmente, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2025, el H. Comité de Gobierno y Administración tomó conocimiento de la conclusión del proceso de extinción de los fideicomisos”, indica el reporte.

Cabe señalar que, a los más de 6 mil 600 millones de pesos, se le suma el fideicomiso 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que fue constituido en Banobras y cuyos 853 millones 913 mil 710 pesos fueron transferidos desde diciembre pasado a la Tesofe.