Silvano Aureoles pierde protección judicial y queda a un paso de ser detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 20:35:03

Ciudad de México, 22 de agosto de 2025.- La situación legal del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio un giro decisivo luego de que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, dejara sin efectos la suspensión provisional que lo blindaba contra una posible captura.

Con esta resolución, el también exaspirante presidencial se queda sin amparo frente a las acusaciones que enfrenta por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta, delitos derivados del presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

De acuerdo con registros judiciales, Aureoles promovió un amparo el pasado 15 de agosto con la intención de frenar cualquier orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, al no cumplir con las obligaciones procesales, el recurso quedó sin materia.

El Ministerio Público federal confirmó que existe al menos una orden de captura vigente contra el exmandatario, girada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava desde febrero pasado, misma que puede ser ejecutada en cualquier momento.

Julio Cobos, fiscal del caso, advirtió que la incomparecencia de Aureoles ante las citaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) refuerza la legalidad y vigencia de la orden judicial. “No acudió ni él ni sus abogados, por eso no se le ha dado acceso a la carpeta. La orden está lista para cumplirse”, señaló.

Además de Aureoles, se encuentran prófugos sus exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, buscados por la Interpol en más de 190 países.

En contraste, otros cuatro excolaboradores cercanos —entre ellos el exsecretario de Finanzas Carlos Mendoza Maldonado y la exdelegada administrativa de la SSP Elizabeth Villegas Pineda— ya fueron detenidos en marzo y permanecen en penales de la capital del país.