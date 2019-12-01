Se espera incremente hasta un 45% de ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados en Querétaro; indicó René Loya Poletti

Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- Hasta un 45 por ciento en las ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados al regreso a clase durante esta semana y el próximo fin de las familias que dejan la compra para el último, confirmó René Loya Poletti, presidente interino de la Cámara de Comercio en Querétaro.

“Lo que tenemos de registro es que, en cuanto a incremento a ventas, bueno, lo que es el mes de agosto respecto a lo al mes anterior hubo un 25 por ciento de incremento en ventas, pero se espera que esta semana y sobre todo este fin de semana ese incremento aumente hasta un 45 por ciento ya que la siguiente semana regresan todos los niños a clases o la gran mayoría, pues algunas escuelas ya se incorporaron a sus actividades”.

Destacó que lo que en promedio gasta un padre de familia en útiles escolares es un ticket de compra que va de los 800 a los 980 pesos.

“Esta cantidad dependiendo de la escuela y lo que están gastando en promedio en tema de zapatos es de 930 pesos tanto de zapato formal como el deportivo”.

Por otro lado, dijo, las escuelas privadas, principalmente, tienen un gasto extra que va de los seis a los 8 mil pesos por el tema de texto, entre los que se encuentran el libro de inglés y los de trabajo.

“Sin embargo, será hasta la siguiente semana cuando tengamos un dato más certero, pero yo creo que va a andar muy en cuanto a estos números que les acabo de pasar”.