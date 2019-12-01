Ayuntamiento de Los Reyes impulsa la plantación de más de 80 mil árboles, Humberto Jiménez convoca a la población a participar

Los Reyes, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.– Con la firme convicción de que el cuidado del medio ambiente es una tarea colectiva, el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, continúa con la campaña de reforestación que tiene como meta plantar más de 80 mil pinos en el municipio.

El alcalde destacó que estas acciones son fundamentales para garantizar un futuro más sano y sostenible, ya que los bosques contribuyen a la captación de agua, la purificación del aire y la preservación de la biodiversidad. “Plantar un pino es sembrar vida, es dejar una huella positiva que trasciende generaciones”.

Humberto Jiménez subrayó que el compromiso de su administración con el medio ambiente se traduce en hechos concretos que buscan no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger la naturaleza.

Asimismo, hizo un llamado a todas y todos los ciudadanos que deseen sumarse a esta campaña a acudir a la Secretaría del Ayuntamiento para solicitar ejemplares de pinos y participar activamente en la reforestación.

“Unidos y organizados protegemos la naturaleza y el futuro de todos, la reforestación es una de las acciones más nobles y trascendentes que se pueden realizar en beneficio de la vida y del planeta", sostuvo el edil.