Ayuntamiento de Los Reyes impulsa la plantación de más de 80 mil árboles, Humberto Jiménez convoca a la población a participar

Ayuntamiento de Los Reyes impulsa la plantación de más de 80 mil árboles, Humberto Jiménez convoca a la población a participar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 17:57:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.– Con la firme convicción de que el cuidado del medio ambiente es una tarea colectiva, el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, continúa con la campaña de reforestación que tiene como meta plantar más de 80 mil pinos en el municipio.

El alcalde destacó que estas acciones son fundamentales para garantizar un futuro más sano y sostenible, ya que los bosques contribuyen a la captación de agua, la purificación del aire y la preservación de la biodiversidad. “Plantar un pino es sembrar vida, es dejar una huella positiva que trasciende generaciones”.

Humberto Jiménez subrayó que el compromiso de su administración con el medio ambiente se traduce en hechos concretos que buscan no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger la naturaleza.

Asimismo, hizo un llamado a todas y todos los ciudadanos que deseen sumarse a esta campaña a acudir a la Secretaría del Ayuntamiento para solicitar ejemplares de pinos y participar activamente en la reforestación.

“Unidos y organizados protegemos la naturaleza y el futuro de todos, la reforestación es una de las acciones más nobles y trascendentes que se pueden realizar en beneficio de la vida y del planeta", sostuvo el edil.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Confirman el fallecimiento de menor que fue contagiada de rabia en Zacatecas
Encuentran restos óseos humanos en los márgenes del Río Chiquito de Morelia, Michoacán
En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos
Más información de la categoria
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Comentarios