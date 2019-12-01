Se encuentra casi listo el nuevo Instituto de la Discapacidad en Jiquilpan, Michoacán

Se encuentra casi listo el nuevo Instituto de la Discapacidad en Jiquilpan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:55:48
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Jiquilpan, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Con el objetivo de ampliar la atención a sectores vulnerables y promover una mayor inclusión social, comenzará operaciones el nuevo Instituto de la Discapacidad en el municipio de Jiquilpan, un espacio que busca marcar un precedente en el estado de Michoacán.

La creación de este centro es resultado de la iniciativa encabezada por el presidente municipal, Gerardo Olloqui Estrada, junto con su esposa Andrea Villanueva, quienes han impulsado este proyecto con un enfoque centrado en la atención integral de las personas con discapacidad.

El instituto ofrecerá terapias y servicios especializados orientados a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, al tiempo que fomentará su desarrollo personal y social.

Con esta apertura, se pretende no solo brindar atención profesional, sino también contribuir a la construcción de una sociedad más incluyente y consciente de las necesidades de este sector.

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