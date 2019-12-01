Se destinarán cerca de 45 mil mdp a educación el próximo año en Michoacán, adelanta Gaby Molina

Se destinarán cerca de 45 mil mdp a educación el próximo año en Michoacán, adelanta Gaby Molina
Fecha: 20 de Noviembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.- Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación (SEE) en Michoacán, señaló que en 2026 el presupuesto destinado a educación podría alcanzar un monto de 46 mil millones de pesos; explicó que esa cifra se obtendría al sumar lo asignado a la SEE, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a los tecnológicos, a la ENES y a la educación básica.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal indicó que ese monto sería histórico y constituiría la mayor asignación de recursos en la historia de la educación en la entidad; precisó que sólo para la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se contempla un presupuesto cercano a los 32 mil millones de pesos.

Recordó que en las arcas de Michoacán cuatro de cada diez pesos se destinan a educación.

Gaby Molina aclaró que la federación aporta recursos mediante programas socioeducativos, becas y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mientras que el gobierno estatal complementa con asignaciones propias a cada institución y al presupuesto de la SEE. 

También, señaló, se prevén recursos adicionales para obra pública a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

