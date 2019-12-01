Se desconoce si cuerpo de líder delincuencial será depositado en Aguililla: Segob

Autor: Redacción Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:53:19

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2026.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, apuntó que se desconoce todavía si los restos del líder delincuencial fallecido el pasado domingo tras un operativo serían depositados en Aguililla, pues era originario de Naranjo de Chila, comunidad con cabecera en dicho municipio.

En entrevista, el encargado de la política interna del estado apuntó tener conocimiento de que un presunto representante legal de la familia del líder criminal que operaba en Jalisco se presentó a reclamar el cuerpo, pero aún se desconoce si se lo vayan a entrar o si logre acreditar el poderío legal necesario para ello.

Agregó que desde la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se puso en marcha el refuerzo de seguridad en la zona de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec.

Zepeda Villaseñor señaló que, en caso de confirmarse que los servicios funerarios de Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho” se lleven a cabo en territorio michoacano, se desplegará un operativo para evitar incidencias.

Agregó que aún siguen las jornadas de limpieza de los caminos en que había restos de los vehículos quemados y otro objetos calcinados tras la reacción de la delincuencia organizada el pasado domingo.