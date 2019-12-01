Se debe garantizar la protección de los datos personales como un derecho humano esencial: Xóchitl Ruíz González

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se conmemora este miércoles, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Michoacán, señaló la importancia de proteger la privacidad de las personas y garantizar el uso responsable de su información personal, especialmente en un entorno cada vez más digital.

La legisladora explicó que esta fecha busca generar conciencia sobre la necesidad de establecer reglas claras para el manejo de los datos personales, ya que ello contribuye a la seguridad.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México enfatizó que, en México la protección de los datos personales tiene rango constitucional, al estar reconocida en el Artículo 16, el cual permite a las personas decidir sobre el uso de su información a través de mecanismos legales que garantizan el acceso, la corrección, la eliminación o la oposición al tratamiento indebido de sus datos.

Asimismo, detalló que este derecho se encuentra respaldado por un marco jurídico específico que regula tanto a particulares como a instituciones públicas, con el objetivo de evitar el uso indebido de la información, proteger la dignidad de las personas y fortalecer la confianza ciudadana en el manejo de sus datos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que en marzo de 2025 entró en vigor una nueva legislación federal en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, derivada de una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, la cual modificó la estructura institucional del país, por lo que subrayó la necesidad de vigilar que estos cambios no representen retrocesos en la defensa de los derechos humanos.