Se mantienen labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros atrapados en mina de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 11:46:27

El Rosario, Sinaloa, a 28 de marzo 2026.- Equipos de rescate mantienen operaciones continuas tras el colapso de una presa de jales hacia la mina Santa Fe, ocurrido el 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la noche del 27 de marzo, brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la empresa Industrial Minera Sinaloa avanzaron en la exploración de rampas dentro de la mina.

Se dio a conocer que las labores se desarrollan en galerías con presencia de lodo, por lo que se han colocado tablas de triplay para estabilizar el terreno y permitir el acceso del personal.

De acuerdo con los reportes, se han cubierto 264 metros con tablones hasta un punto señalado por análisis técnicos como posible ubicación de uno de los trabajadores atrapados. Tras la inspección en el sitio, no se encontró a ninguna persona.

Las brigadas continúan con la exploración de aproximadamente 1.5 kilómetros de rampas, con la instalación de soportes de madera para facilitar el avance. También se prevé el incremento de personal técnico en la zona para reforzar las labores.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación con familiares de los trabajadores para informar sobre los avances reportados por los equipos de búsqueda.

Autoridades solicitaron a habitantes de comunidades cercanas no acercarse al área de la mina, con el fin de permitir el tránsito de unidades de emergencia y personal involucrado en las labores. Asimismo, indicaron que la información debe seguirse a través de canales oficiales.