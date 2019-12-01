Estaciones del teleférico de Uruapan serán resguardadas por la Policía Auxiliar

Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- A pocos días de la inauguración del Teleférico de Uruapan, elementos de la Policía Auxiliar reciben capacitación especializada en protocolos de actuación, vigilancia y atención al usuario. El objetivo es garantizar un entorno seguro en las seis estaciones que integran este moderno sistema de transporte.

La estrategia de seguridad está diseñada para blindar cada punto del sistema, desde los accesos, taquillas y torniquetes, hasta los andenes y cabinas. Este operativo incluye vigilancia remota y presencial, extendiéndose a áreas como los centros de monitoreo, cuartos de control, zonas de mantenimiento y almacenes de repuestos, garantizando un entorno libre de riesgos para las y los usuarios.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Refugio Ramírez Vargas, la institución cuenta con la capacidad técnica, operativa y de personal suficiente para garantizar la seguridad dentro del sistema teleférico. Afirmó que: “Se establece un estado de fuerza inicial que contempla la presencia de 48 policías, quienes estarán distribuidos en las seis estaciones y las labores de patrullaje en horas con mayor afluencia de personas para asegurar una cobertura integral”.

El personal operativo ha sido dotado de conocimientos avanzados en sistemas de seguridad y protocolos de emergencia. Durante varias semanas, las y los elementos han recibido capacitación especializada por parte del C5 Michoacán, enfocada en el manejo de videovigilancia fija y cámaras PTZ (pan-tilt-zoom), geolocalización, análisis de material gráfico e identificación estratégica de puntos de riesgo para una respuesta inmediata.

Asimismo, se informó que la corporación cuenta con el equipo necesario para cumplir con la normativa de seguridad requerida, destacando: radios de comunicación en red cerrada, detectores de metal portátiles, cámaras enlazadas al C5, botones de pánico en todas las estaciones, equipo de primeros auxilios básicos y vehículos oficiales para patrullaje y respuesta rápida. Además, se dispondrá de dos supervisores para mantener un control óptimo de los servicios.