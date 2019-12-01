Se cristalizan 4 sueños en Huetamo; obtienen visas de trabajo para Canadá 

Huetamo, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Gracias al convenio de colaboración con la empresa Working Link, que les ha permitido a varias personas conseguir una visa de trabajo para empresas legalmente constituidas en Canadá, muchas familias pueden realizar sus sueños de tener un patrimonio propio y darles una mejor calidad de vida a sus hijos.

El alcalde Pablo Varona mencionó la importancia de darles certeza a los hombres y mujeres que hacen el sacrificio de salir de su lugar de origen para darles una mejor vida a sus familias y a través de Working Link, muchos lo han podido hacer.

Dijo que se seguirá apoyando con traslado, exámenes biometricos para que tengan la oportunidad de colocarse en una empresa que les pueda pagar un buen sueldo y así realizar sus sueños.