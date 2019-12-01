Se consolida Morón como el mejor perfil de Morena para la gubernatura en el 2027

Morelia, Michoacán, a 07 de abril de 2026.- Conforme avanzan los meses y se acerca el periodo de definiciones al interior de Morena, el senador Raúl Morón Orozco se consolida como el preferido por el pueblo para ser el candidato por el partido guinda a la gubernatura de Michoacán en el 2027, así lo señala la más reciente encuesta de Insightt, que lo coloca con el 30% de las preferencias.

De acuerdo al estudio, el legislador se coloca con una ventaja de doble dígito sobre el segundo lugar en la contienda, Fabiola Alanís, quien acumula el 20% de las opiniones y cierran la carrera Carlos Torres Piña con el 13% y Gladyz Butanda con el 10%.

El estudio profundiza por medio de un tracking de los últimos 6 meses, el cual demuestra una constancia en la cima de las preferencias por parte del senador y descarta algún incremento significativo por parte de los otros perfiles del partido, por lo que pareciera solo cuestión de tiempo para que el profesor sea ungido como el candidato para el 2027.

Su cercanía con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, su experiencia, liderazgo probado, capacidad de conciliación y de gobernabilidad, son las características tomadas en cuenta por los michoacanos al momento de elegirlo como la mejor opción para representarlos.