Se consolida baja de homicidios dolosos en Michoacán; agosto, segundo mes con menos casos: SSP

Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- Agosto reitera la tendencia a la baja en homicidios dolosos en Michoacán al registrar 95 casos, lo que lo convierte en el segundo mes con la cifra más baja en lo que va de la presente administración, informó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que en noviembre de 2024 se registraron 90 casos y en septiembre del mismo año se notificaron 98.

Manifestó que este resultado es debido a la estrategia operativa y preventiva implementada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Federación. Además, señaló que todos los meses del 2025 registran una menor incidencia en este delito, en comparación con el mismo periodo de 2024.

“La disminución de los homicidios son un esfuerzo conjunto de las fuerzas federales y el Gobierno del Estado, quienes a diario a través de las instituciones de seguridad, trabajamos coordinadamente para garantizar la seguridad e integridad de las y los michoacanos”, enfatizó.

Por último, puntualizó que se mantienen las acciones de prevención de ilícitos en las 13 regiones del estado, mismas que han sido reforzadas a través de la aplicación de herramientas tecnológicas y mediante el trabajo conjunto entre las autoridades estatales y federales.