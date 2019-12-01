Se brinda cuidado y protección a gatos del Panteón de Morelia: Minerva Bautista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 09:26:54

Morelia, Michoacán; 21 de febrero de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), refrenda su respeto a todos los seres vivos, al destacar que los gatos del Panteón Municipal no serán sacrificados y, por el contrario, se les atenderá con procesos dignos de protección y cuidado.

La titular del IMPA, Minverva Bautista Gómez, enfatizó que los gatos que habitan dentro del camposanto no sufrirán ningún daño y no serán retirados del lugar, pues “el panteón es su casa”.

En cuanto al proceso de TNR (por sus siglas en inglés Trap, Neuter and Return que significa Atrapar, Esterilizar y Retornar), detalló que no implica que los felinos estarán encerrados durante varios días, sino que serán liberados a la brevedad, al día siguiente de su esterilización.

También subrayó que este es un procedimiento integral que incluye desparasitar a los felinos, conocer su estado de salud y contabilizar el número de ejemplares, para con ello plantear una solución de atención y control de la población.

De esta manera, el Ayuntamiento de Morelia a través del IMPA refrenda su respecto y cuidado irrestricto a los animales y a la población de felinos que habitan el icónico Panteón Municipal.