Se aplicarán muestreos de agua en 37 puntos de Michoacán por alerta de enfermedades renales: Alejandro Méndez

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 15:47:57

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- El Secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, informó que se aplicará monitoreo de la calidad del agua en municipios clave como Zinapécuaro e Hidalgo, tras denuncias ciudadanas sobre el incremento de enfermedades renales en familias enteras.

Como resultado de mesas de diálogo con habitantes de comunidades indígenas de dichas demarcaciones, se acordó realizar pruebas exhaustivas en 37 puntos de muestreo, analizando un total de 45 elementos químicos. El objetivo primordial es determinar si existe la presencia de alguna sustancia contaminante que esté originando el repunte de padecimientos renales.

Las comunidades afectadas han señalado directamente a la central geotérmica de Los Azufres como la posible fuente de la contaminación del agua.

El Secretario Méndez López subrayó que la postura del Gobierno del Estado es priorizar la salud pública.

Agregó que la postura de la Comisión Federal de Electricidad CFE, es su disposición a resolver el problema si se demuestra su responsabilidad.

"La finalidad es determinar qué elementos están fuera de la norma, independientemente de donde sea la causa o de dónde puedan venir," apuntó el funcionario, señalando que los muestreos se realizarán en la próxima quincena bajo una metodología acordada y con la participación de miembros de las comunidades para asegurar la transparencia del proceso.