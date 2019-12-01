Se amplía el plazo de cierre de la convocatoria del Concurso de dibujo infantil “Ilumina tus derechos”, emitida por la CEDH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:44:11

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán da a conocer que el plazo de cierre de la convocatoria para participar en el 22° Concurso de Dibujo Infantil Ilumina tus Derechos se extiende al miércoles 18 de marzo, debido a que el día 16, marcado en la convocatoria, es suspensión oficial de labores.

Gracias a la ardua labor de difusión que las y los visitadores regionales y auxiliares de la CEDH, así como los equipos del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación, y, de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, han realizado en diversos centros escolares de sus demarcaciones, se espera que la participación de las niñas y niños que habitan en nuestra entidad supere las cifras alcanzadas en emisiones pasadas.

Es importante resaltar que este concurso se ha erigido en la mayor consulta infantil en la entidad, lo que permite que las infancias expresen su percepción de la realidad que viven, en este caso, respecto al tema de “Juego Limpio. Mi derecho a crecer sano y a jugar sin barreras”.

Cabe recordar que el certamen contempla dos categorías de participación: A, para niñas y niños de 6 a 9 años y B, que abarca de 10 a 12 años y los premios consisten en

$5,000 pesos y diploma para el Primer lugar

$4,000 pesos y diploma para el Segundo lugar

$3,000 pesos y diploma para el Tercer lugar

para cada categoría.

Las y los participantes pueden enviar uno o varios dibujos alusivos al tema elaborados en técnicas como gis, acuarela, lápiz, óleo, etcétera, en hoja tamaño carta. Al reverso deben escribir los siguientes datos: nombre completo de la o el participante, fecha y año de nacimiento, domicilio y teléfono, nombre de la escuela, grado, grupo y lugar donde se ubica el plantel.

Para mayor información, la convocatoria puede consultarse en la página www.cedhmichoacan.org o en las redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.