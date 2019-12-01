SCJN suspende juicio político contra Samuel García por falta de pruebas

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia suspendió el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al considerar que el expediente de la Comisión Anticorrupción del Congreso carece de pruebas suficientes.

La medida fue concedida tras un juicio de amparo y una controversia constitucional promovidos en favor del mandatario, lo que detiene temporalmente el procedimiento. No obstante, no se trata de una resolución definitiva que archive el caso, sino de una medida provisional para evitar daños irreparables mientras se analiza la suficiencia de las pruebas contenidas en el expediente.

Samuel García fue señalado por presunto desvío de recursos públicos hacia despachos jurídicos o empresas presuntamente vinculadas a él y a su padre. De acuerdo con la denuncia, el gobierno estatal realizaba pagos a proveedores que posteriormente contrataban los servicios del despacho familiar, lo que habría permitido el desvío de cientos de millones de pesos. Además, se le atribuyen presuntos actos de conflicto de interés y corrupción, conforme a la denuncia presentada por Morena ante la Fiscalía General de la República y posteriormente ante el Congreso local.

Entre los señalamientos también se encuentran la presunta promoción personalizada mediante el uso de recursos públicos y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.

El juicio político fue impulsado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León a partir de una denuncia presentada por Morena; sin embargo, la Suprema Corte determinó suspender el procedimiento al considerar que el expediente no contiene pruebas suficientes para sustentar el proceso.