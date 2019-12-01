SCJN abre paso a impugnar leyes electorales por vía del amparo

SCJN abre paso a impugnar leyes electorales por vía del amparo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 10:17:59
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Ciudad de México, a 26 de marzo 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de impugnar las leyes electorales por la vía del amparo, siempre y cuando se alegue que su contenido produce violaciones a la igualdad sustantiva y no discriminación.

Lo anterior lo determinaron al resolver la contradicción de criterios 108/2025 por seis votos contra tres.

El Pleno de la Primera Sala dictó una jurisprudencia que establece que no se puede desechar de plano una demanda de amparo sólo porque la norma impugnada esté contenida en una ley electoral o provenga de una autoridad electoral.

No obstante, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la vía correcta para cuestionar leyes electorales, aunque se alegue violación a derechos distintos a los político electorales, es la acción de inconstitucionalidad o los medios electorales, no el amparo.

“Implicaría abrir una vía de control constitucional paralela a la acción de inconstitucionalidad y al sistema de medios de impugnación que establece nuestra Constitución y las leyes electorales”, advirtió la togada.

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