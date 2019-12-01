Saúl Monreal busca diálogo con dirigencia de Morena para candidatura en Zacatecas

Saúl Monreal busca diálogo con dirigencia de Morena para candidatura en Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 17:44:41
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Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El senador de Morena, Saúl Monreal, reiteró su intención de buscar una reunión con la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, con el objetivo de analizar las vías para participar en la encuesta interna que definirá la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.

El legislador aseguró que mantiene su interés en contender por el cargo, a pesar de las críticas y señalamientos relacionados con un posible caso de nepotismo.

En ese sentido, mencionó que buscará dialogar con la dirigencia partidista para conocer los lineamientos y condiciones del proceso interno.

Monreal afirmó que su participación se apegará a las reglas que establezca Morena, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar un proceso transparente en la selección de candidatos rumbo a los próximos comicios en la entidad.

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