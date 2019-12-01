Santa Clara del Cobre fortalece su educación superior con nueva unidad del ITSPA: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:19:54

Salvador Escalante, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- Una meta más se cumple para el municipio de Salvador Escalante. La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, celebró la consolidación de una unidad del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro en Santa Clara del Cobre, donde actualmente se imparten tres carreras profesionales.

Con esta acción, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y el desarrollo de las juventudes, garantizando que más estudiantes tengan acceso a la profesionalización sin salir de su pueblo. Bajo la visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, la administración municipal impulsa oportunidades reales para el crecimiento académico y personal.

La alcaldesa destacó que este logro representa esperanza y futuro para las nuevas generaciones. “Como mujer joven me llena de orgullo ver a tantos jóvenes y adultos que hoy quieren superarse”, expresó, al señalar que el trabajo coordinado permite “Escuchar, resolver y transformar” las necesidades de la población.

Durante el encuentro, Dayana Pérez Mendoza agradeció el respaldo de Juan Carlos Celis, director del ITSPA, así como del personal docente, alumnado y regidoras que acompañaron este importante paso para el municipio.

Con acciones firmes, el gobierno municipal reafirma que Santa Clara del Cobre enamora, pero también avanza y apuesta por la educación como base del desarrollo.

