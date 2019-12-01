Sandra Olimpia presenta iniciativa en el Congreso de Michoacán para reconocer al deporte como herramienta para prevenir la violencia y delincuencia

Morelia, Michoacán, a 25 de Marzo del 2026.- Con el firme compromiso de construir una sociedad más justa, segura y con mayores oportunidades para todas y todos, la Diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel presentó una iniciativa que reconoce al deporte como una herramienta fundamental para la prevención de la violencia y la delincuencia.

En este contexto, la legisladora expresó su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, donde perdieron la vida dos maestras, subrayando que este tipo de situaciones reflejan la urgente necesidad de fortalecer acciones que prevengan la violencia y protejan a la ciudadanía.

Por ello, la diputada Sandra Garibay, en su exposición de motivos, destacó que la cultura física y el deporte no solo fortalecen la salud, sino que también contribuyen a la reconstrucción del tejido social, fomentan la educación y generan entornos de paz, especialmente en comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.

La legisladora de Morena, subrayó que, ante el incremento del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, así como el riesgo de que niñas, niños y jóvenes sean captados por la delincuencia, es indispensable impulsar políticas públicas integrales que garanticen el acceso a espacios deportivos y actividades físicas.

La propuesta contempla la creación de programas deportivos comunitarios, inclusivos y sostenibles, con enfoque de género y de derechos humanos, dirigidos principalmente a la niñez y juventud en contextos de riesgo. Asimismo, plantea la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para fortalecer su implementación.

Como parte de esta iniciativa, se propone también la figura de la Persona Activadora Deportiva Profesional, con el objetivo de fortalecer la cultura física en las comunidades y asegurar un impacto positivo y duradero.

La Diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel señaló que esta propuesta responde a la necesidad urgente de generar alternativas reales para las nuevas generaciones, recordando que el acceso al deporte, la educación y espacios seguros es clave para alejar a la juventud de contextos de violencia.