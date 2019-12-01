Sandra Arreola reconoce el trabajo de diputados federales del Partido Verde por lograr reasignaciones históricas en favor del medio ambiente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 18:57:50

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Sandra Arreola, reconoció el esfuerzo y compromiso de las diputadas y diputados federales del Partido Verde, quienes lograron reasignaciones históricas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 destinadas a fortalecer la protección ambiental y la gestión del agua en el país.

Entre los principales logros, Arreola destacó la reasignación de 500 millones de pesos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la ampliación de mil millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), recursos que —dijo— representan un avance fundamental para atender los grandes desafíos ecológicos que enfrenta México.

“Estas reasignaciones son fruto del trabajo responsable de nuestras diputadas y diputados federales, entre ellos el michoacano Ernesto Núñez Aguilar, quien ha sido un firme defensor de las causas ambientales. Gracias a su gestión y al compromiso del Partido Verde, se logró fortalecer el presupuesto en temas que son vitales para el futuro del país”, señaló Arreola.

La legisladora subrayó que estas acciones contribuirán a mejorar la conservación de los ecosistemas, ampliar la protección de las áreas naturales y garantizar una mejor infraestructura para el uso y cuidado del agua.

“El medio ambiente necesita más que discursos: necesita recursos, voluntad y visión de futuro. Hoy el Partido Verde demuestra que sabe traducir sus principios en resultados concretos. Estos recursos serán de gran beneficio para el medio ambiente, que tanto lo necesita nuestro país”, afirmó.

Sandra Arreola resaltó que el fortalecimiento de la CONANP permitirá avanzar en la conservación de la biodiversidad y en la captura de carbono, mientras que el incremento a CONAGUA impulsará la gestión responsable y sustentable del agua, especialmente en regiones con mayor estrés hídrico.

“México enfrenta una crisis ambiental que requiere decisiones firmes. Por eso, desde Michoacán respaldamos plenamente el trabajo de nuestros legisladores federales y reiteramos nuestro compromiso con un desarrollo sustentable que cuide lo más valioso que tenemos: nuestros recursos naturales”, concluyó.

Con este esfuerzo, el Partido Verde reafirma su liderazgo en la agenda ambiental nacional, impulsando presupuestos responsables y políticas públicas orientadas a proteger el patrimonio natural de México.