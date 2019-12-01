Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de promover una regulación responsable del uso de la pirotecnia y visibilizar sus efectos en la salud, los animales y el medio ambiente, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, organiza el foro “Más Luz, Menos Ruido. Hacia una regulación responsable de la pirotecnia en Michoacán”, con el apoyo de la secretaria del Medio Ambiente, Vania Díaz.

El encuentro se realizará el próximo martes 17 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Congreso del Estado de Michoacán, y busca abrir un espacio de reflexión y diálogo entre especialistas, autoridades y ciudadanía sobre la necesidad de avanzar hacia un marco normativo que permita prevenir riesgos y reducir las afectaciones ocasionadas por el uso de productos pirotécnicos.

Sandra Arreola destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de reconocer que los efectos de la pirotecnia van más allá de las celebraciones, pues sus explosiones pueden ocasionar lesiones graves, crisis de ansiedad, alteraciones sensoriales y daños a los animales de compañía y la fauna silvestre.

“Celebrar no debe significar poner en riesgo la salud, la tranquilidad o la vida de nadie. Necesitamos avanzar hacia una cultura de prevención y responsabilidad, donde nuestras tradiciones puedan convivir con el respeto a las personas, los animales y el medio ambiente. Queremos más luz, pero menos ruido y menos riesgos para todas y todos”, expresó la legisladora.

La coordinadora parlamentaria del PVEM señaló que el foro permitirá escuchar distintas perspectivas técnicas, médicas y jurídicas, con la finalidad de identificar alternativas para fortalecer la legislación estatal en materia de pirotecnia, desde una visión preventiva, incluyente y de protección ambiental.

Asimismo, reconoció el apoyo de la secretaria del Medio Ambiente, Vania Díaz, para impulsar este encuentro y fortalecer la colaboración institucional en favor de acciones que contribuyan a reducir los impactos ambientales y sociales derivados de las detonaciones.

Durante el foro participará la psicóloga Elaine Farías Echenique, jefa del Departamento de Autismo del DIF Municipal de Morelia, quien abordará las afectaciones que los estruendos pueden provocar en personas con trastorno del espectro autista, otras condiciones de neurodivergencia e hipersensibilidad auditiva.

También intervendrá el maestro Carlos Daniel Maya Cordero, abogado y activista especializado en Derecho Animal, quien analizará el marco jurídico y los desafíos para avanzar hacia una regulación responsable.

Por su parte, la médica veterinaria zootecnista Susana Ramírez Guerrero explicará las consecuencias físicas y conductuales de la pirotecnia en los animales de compañía y la fauna silvestre, mientras que el doctor Edgar Martínez Herrera, médico cirujano traumatólogo y ortopedista, expondrá los riesgos de quemaduras, fracturas, amputaciones y otras lesiones permanentes relacionadas con su manipulación.

Finalmente, Sandra Arreola reiteró que el compromiso del Partido Verde es impulsar propuestas que respondan a las necesidades de la sociedad y permitan construir entornos más seguros, incluyentes y respetuosos de la vida.

“La protección de la salud, de los animales y del medio ambiente debe estar por encima de cualquier práctica que represente un riesgo. Escuchar a las y los especialistas es el primer paso para construir soluciones responsables para Michoacán”, puntualizó.

El foro está abierto a la ciudadanía y se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el Congreso del Estado, ubicado en avenida Francisco I. Madero número 97, en el Centro de Morelia. El registro iniciará a las 9:30 horas y las personas interesadas podrán solicitar información al número 443 346 9732.