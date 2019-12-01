Sandra Arreola considera necesaria la reforma constitucional “Antideuda” para blindar las finanzas públicas de Michoacán

Morelia, Michoacán a 03 de febrero de 2026.– La diputada Sandra Arreola, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, señaló que es necesaria y oportuna la iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda pública presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al tratarse de una medida que fortalece la disciplina financiera y protege el futuro del estado.

La legisladora explicó que la propuesta, conocida como reforma “Antideuda”, plantea establecer en la Constitución local límites claros al endeudamiento público de largo plazo, con el objetivo de impedir que se contraigan obligaciones financieras que rebasen el periodo constitucional de la administración que las autoriza, tanto en el ámbito estatal como municipal.

“Esta iniciativa es necesaria porque evita que se sigan heredando deudas que condicionan el presupuesto de las siguientes administraciones y que terminan afectando la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura”, subrayó Sandy Arreola.

Detalló que la reforma promueve una visión de responsabilidad, transparencia y justicia intergeneracional, al establecer que la deuda pública debe ser una herramienta excepcional y no una práctica recurrente que hipoteque el desarrollo de Michoacán y el bienestar de las futuras generaciones.

La coordinadora del PVEM destacó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal ya fue analizada en comisiones, lo que abre la puerta a un debate serio y responsable en el Congreso del Estado, con la participación de todas las fuerzas políticas.