Sancionarán a personas que compartan ubicaciones de alcoholímetros en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 16:03:47
Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, conformó que se sancionará a quienes se detecte que estén compartiendo la ubicación de los lugares en los que se encuentran los alcoholímetros.

“Como lo hemos comentado, quienes informen son sujeto de sanción; son sujetas de sanción aquellas personas que estén publicando en redes sociales o grupos de WattsApp las ubicaciones de los alcoholímetros”. 

Adelantó que a través del sistema de Seguridad Pública se investigará a quién o quiénes estén realizando esto y podría ser objetivo de sanción. 

“Las sanciones de hecho ya están establecidas en los reglamentos municipales, pero sí es muy importante comentar que no está permitido y por lo tanto es una falta administrativa a quien esté publicando las ubicaciones de los alcoholímetros”.

Sobre los artesanos que demandan estar en las calles para obtener las ventas que necesitan, refirió que de hecho se mantiene un dialogo constante con el titular de la Secretaría de Gobierno que encabeza Federico de Los Cobos y Vega”.

“Tengo entendido que ya en la Secretaría de Gobierno han habido varios procedimientos de esta naturaleza, recuerden que el trabajo es peramente al igual que las mesas de trabajo que están todos los días instaladas. Aquí lo importante es que tiene que haber siempre orden y eso está muy muy claro, no puede haber más ambulantaje en el municipio”.

