Sancionar acciones deliberadas de clínicas y centros de belleza para evadir la vigilancia sanitaria, propone Alfredo Anaya

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- El diputado Alfredo Anaya Orozco presentó una iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de Michoacán un capítulo específico que sancione el ocultamiento doloso de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria, como clínicas, consultorios y centros de servicios estéticos y de belleza que anuncian un domicilio pero atienden en otro lugar para evitar la inspección de la autoridad.

El legislador explicó que el problema no es solo que exista una diferencia de domicilio, sino que en determinados casos esa práctica se realiza deliberadamente para impedir que las autoridades sanitarias localicen, inspeccionen y verifiquen las condiciones en que se prestan los servicios. “La vigilancia sanitaria no es un trámite burocrático; es una herramienta para proteger la vida, la integridad y la salud de las personas”, subrayó.

Anaya Orozco aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar a quienes cambian de domicilio, atienden a domicilio, trabajan en distintas instalaciones o tienen sucursales legalmente establecidas. Tampoco busca convertir cualquier irregularidad administrativa en un delito. Lo que se propone, dijo, es sancionar a quienes de manera deliberada utilizan domicilios falsos o distintos con el propósito específico de ocultar el lugar donde realizan sus actividades y evadir la supervisión sanitaria.

El diputado precisó que esta conducta tampoco debe confundirse con el delito de fraude: mientras el fraude daña el patrimonio de las personas, la conducta que se plantea sancionar busca proteger la vigilancia sanitaria y, con ello, la salud pública. Incluso, cuando ambas conductas se presenten, deberán acreditarse por separado conforme a la ley.

“No podemos permitir que, mientras las autoridades buscan garantizar servicios seguros, existan quienes encuentren mecanismos para esconder sus establecimientos y colocarse fuera de la supervisión sanitaria”, afirmó. La ciudadanía, agregó, tiene derecho a saber dónde y en qué condiciones recibe atención médica y estética, así como a servicios prestados por personas calificadas y en instalaciones que cumplan con las disposiciones aplicables.

Finalmente, Alfredo Anaya Orozco señaló que la iniciativa no busca obstaculizar actividades legítimas, sino cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección de quienes confían su salud a estos establecimientos. “Cuando se trata de la salud de las personas, la vigilancia de la autoridad no puede evadirse mediante un domicilio falso. La salud de Michoacán merece protección, responsabilidad y vigilancia efectiva”, concluyó.