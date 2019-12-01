Sanambo estrena iluminación y mejora vial con obras que fortalecen la seguridad: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:39:27

Quiroga, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.– Con acciones concretas que elevan la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, inauguró la obra de rehabilitación de boca de tormenta y la iluminación en la avenida principal de la localidad de Sanambo.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta intervención responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, al tratarse de una vialidad recientemente pavimentada que ahora cuenta con alumbrado público eficiente y mejores condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

Como parte de los trabajos realizados, se llevó a cabo la colocación de bases trapezoidales; la instalación de postes de un brazo de 7 metros de altura con luminaria tipo LED de 120-240 V con fotocelda integrada; así como la colocación de postes de dos brazos de 7 metros con luminarias LED de las mismas características, garantizando mayor cobertura y eficiencia energética en la zona.

Asimismo, se rehabilitó una boca de tormenta metálica con vigas IPS y marco de ángulo para apoyo de vigas, acción que mejora el desalojo pluvial y previene afectaciones durante la temporada de lluvias.

“Inauguramos nuevas luminarias en Sanambo, en una calle que hoy está pavimentada e iluminada gracias al trabajo en equipo. Además, atendimos la rehabilitación de la boca de tormenta, fortaleciendo la seguridad y funcionalidad de esta vialidad. En Quiroga estamos cumpliendo con hechos”, expresó la presidenta municipal.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que su administración continúa impulsando más obras y más acciones en distintas localidades del municipio, consolidando un gobierno cercano, responsable y comprometido con las necesidades reales de la población, generando desarrollo y mejores condiciones para todas y todos.

Resaltó que estas acciones generan desarrollo, fortalecen la seguridad y resuelve la solicitudes de la población del lugar, quienes cuentan con un gobierno municipal comprometido, que trabaja en equipo con la población.

“Nuestro compromiso es generar un mejor presente para las familias, desarrollo, dotar de los servicios y ser un gobierno de diez, que cumple y que es transparente”.

Durante la inauguración las familias agradecieron a la presidenta municipal el apoyo y que siempre estén de puertas abiertas para escuchar y resolver.