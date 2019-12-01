San Nicolás Obispo celebra sus tradiciones con la XI Feria del Molcajete

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 18:09:51

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Con el impulso del gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la tenencia de San Nicolás Obispo celebra la XI Feria del Molcajete, un encuentro que reúne el talento artesanal, la riqueza gastronómica y las tradiciones que dan identidad a esta comunidad.

En esta edición participan 50 artesanas y artesanos, así como 20 cocineras tradicionales, quienes ofrecen a visitantes una muestra de la riqueza cultural de la tenencia. Para su exhibición y venta, se cuenta con alrededor de 5 mil piezas artesanales, con precios que van desde los 100 hasta los 4 mil pesos.

La secretaria de Fomento Económico de Morelia, María Guadalupe Herrera Calderón, destacó la importancia de impulsar al sector artesanal mediante espacios que permitan fortalecer su actividad económica, preservar los oficios tradicionales y dar mayor proyección a las tenencias del municipio.

Resaltó que las tenencias cuentan con importantes atractivos culturales, gastronómicos y productivos, que merecen ser conocidos y reconocidos, por lo que invitó a la ciudadanía a visitar estos espacios y contribuir al fortalecimiento de la economía local.

El jefe de tenencia, Santos Pérez Dimas, dio la bienvenida a las y los visitantes y destacó que el molcajete representa uno de los principales símbolos de identidad de la comunidad, resultado del talento, la dedicación y el orgullo de quienes mantienen viva esta tradición artesanal.

En tanto que Luciano Martínez, presidente de la Asociación de Productores de Molcajetes de la Tenencia de San Nicolás Obispo, agradeció el respaldo de las autoridades y reconoció la importancia de continuar generando espacios para promover el trabajo de las y los productores, así como fortalecer la comercialización de esta artesanía que distingue a la localidad.

Como una de las novedades de esta edición, por primera vez se llevó a cabo el concurso a la Mejor Salsa, una actividad que reconoce los sabores y conocimientos de la cocina tradicional.

En esta primera edición, las ganadoras fueron:

* Primer lugar: Gabriela Dimas Martínez.

* Segundo lugar: Mayra Angélica Martínez Morelos.

* Tercer lugar: Ana Laura Rosas Sopeña.

La XI Feria del Molcajete permanecerá hasta el próximo 16 de noviembre en la Tenencia de San Nicolás Obispo, donde las y los visitantes podrán disfrutar de la oferta artesanal, degustar la gastronomía tradicional y conocer de cerca el trabajo de quienes preservan los saberes y tradiciones de esta comunidad.