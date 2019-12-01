Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 17:39:10

San Ángel Zurumucapio, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Patrullajes diarios, filtros en los accesos y el trabajo de las kuarichas junto con voluntarios han permitido que San Ángel Zurumucapio viva, según sus autoridades comunales, sin delitos. La tranquilidad es uno de los avances que destaca la comunidad desde que asumió el autogobierno y comenzó a administrar directamente sus recursos.

Carlos Mendoza Ruiz, comandante de la Policía Comunal, informó que cuentan con más de 20 elementos, organizados en dos turnos. Doce ya están certificados y cuentan con portación de arma; el resto continúa en proceso. La comunidad también ha recibido capacitación y apoyos del programa Fortapaz.

“Ahorita podemos decir que San Ángel Zurumucapio es un pueblo tranquilo, estamos en paz”, afirmó Mendoza Ruiz.

La seguridad es una de las prioridades de esta comunidad de más de 7 mil 500 habitantes, perteneciente al municipio de Ziracuaretiro. Desde 2021 ejerce su presupuesto directo, una decisión tomada por sus habitantes ante la percepción de abandono y la necesidad de atender temas como seguridad, educación y desarrollo.

En materia educativa, José Aníbal Galván Motuto, consejero presidente del Consejo Comunal, informó que impulsaron la construcción de una escuela primaria para que niñas y niños puedan estudiar más cerca de sus hogares y evitar largos traslados.

La nueva escuela se edificó en la colonia Bicentenario e iniciará actividades con dos aulas y un patio para actividades recreativas. Anteriormente, las niñas y los niños de esa zona tomaban clases bajo techos de madera, sin paredes, con piso de tierra y unos cuantos mesabancos.

Las autoridades comunales señalaron que, cuando hay déficit de docentes, contratan maestros con recursos de uno de sus fondos para evitar que el alumnado se quede sin clases. Entre las obras en curso destaca la renovación de la red de agua potable, con una inversión de 15 millones de pesos y un avance aproximado de 25 por ciento. El proyecto busca mejorar el suministro, sobre todo en las zonas más alejadas.

La comunidad también reporta el reencarpetamiento de 4.6 kilómetros de carretera, la adquisición de una patrulla comunitaria, la construcción de techumbres para las barricadas y trabajos de reforestación.

El consejero presidente señaló que, para las obras de infraestructura, se contrata mano de obra local con la finalidad de generar fuentes de empleo.