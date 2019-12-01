Samuel Mena desconoce detalles de las obras complementarias del Tren México-Querétaro

Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.- El delegado en Querétaro de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena Stadelmann informó respecto a las obras complementarias del Tren México-Querétaro desconocer cuáles son, ya que estas dependen de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Reconoció que hasta el momento no tiene información sobre las obras proyectadas, ya los trabajos los realizan de formar coordinada la ATTRAPI, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

“Vi el anuncio que se hizo, va haber 26 obras dentro de la operación del tren, esos proyectos están básicamente en El Marqués, desconozco hasta el momento cuáles son esas 26 obras es un tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Sedatu y de la Agencia de Trenes, pero yo no tengo yo exactamente cuáles son”, dijo.

Explicó que una vez que se tenga información sobre las obras completarías, detallará cuáles serán las acciones de gobierno federal.

Además, aseveró que con las lluvias de los últimos días y el reporte de una barda caída en la colonia de Calesa, en la ciudad capital serán revisadas por personal de Gobierno Federal, ya que esta estructura forma parte de los trabajos que se realizan por las obras del tren México-Querétaro.

“Yo me enteré por la prensa, visitaré la zona para ver exactamente de qué se trata y la parte que le corresponda a gobierno federal estoy seguro que se harán responsable de ello”.