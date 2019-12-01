Salvador Escalante refuerza seguridad con operativo intermunicipal: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:56:01

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- La alcaldesa de Salvador Escalante, Dayana Pérez informó que este lunes 9 de febrero se activó un Operativo Intermunicipal de Prevención y Disuasión del Delito, coordinado a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con la Guardia Civil y corporaciones de seguridad de la Región Pátzcuaro.

Este despliegue contempla recorridos terrestres y aéreos, así como inspecciones preventivas a vehículos y personas, con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de la población. Hasta el momento, las autoridades reportan que el operativo se mantiene sin novedad de relevancia.

Bajo la administración de la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de gobernar con amor, justicia y libertad, fortaleciendo acciones coordinadas que priorizan la paz social y el bienestar de las familias del municipio.

De manera paralela, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se mantiene un operativo permanente de vigilancia y prevención en distintos puntos de Salvador Escalante, sin que hasta ahora se registren incidentes que pongan en riesgo a la ciudadanía.

Estas labores se desarrollan de forma conjunta con corporaciones estatales y federales, como parte de una estrategia integral basada en escuchar, resolver y transformar las necesidades en materia de seguridad, promoviendo entornos más seguros para habitantes y visitantes.

Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, reiterando que Santa Clara del Cobre enamora y merece seguir siendo un referente de tranquilidad, identidad y cohesión social.