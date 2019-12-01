Salvador Escalante fortalece su seguridad con nuevo equipamiento policial: Dayana Pérez

Salvador Escalante, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, asistió a la entrega de equipamiento policial encabezada por el Gobierno del Estado, como parte del trabajo coordinado para seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio. Gobernar con amor justicia y Libertad implica sumar esfuerzos institucionales para proteger a la ciudadanía y consolidar la paz.

Durante este acto, correspondiente a la Entrega de equipamiento policial 2026, el municipio de Salvador Escalante se vio beneficiado con una unidad policial marca Volkswagen, la cual permitirá reforzar las labores de prevención, vigilancia y respuesta, brindando mayor tranquilidad y protección a las familias.

Acompañada por el director de Seguridad Pública, Cristóbal, y el síndico municipal, Silviano, la alcaldesa refrendó su compromiso de Escuchar resolver Y transformar, priorizando acciones que impacten de manera directa en la seguridad y el bienestar social.

El evento fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien este miércoles entregó 60 patrullas y dos vehículos tácticos del programa FORTAPAZ, destinados a la Guardia Civil y a corporaciones de 35 municipios de Michoacán, para fortalecer el equipamiento policial y la prevención del delito. En Salvador Escalante, estas acciones se viven con orgullo porque Santa Clara del Cobre enamora y merece seguir siendo un lugar seguro para todas y todos.