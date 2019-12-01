Salvador Escalante fortalece espacios para las mujeres con respaldo estatal: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 19:54:10
Salvador Escalante, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- En un paso firme hacia la igualdad y el fortalecimiento del tejido social, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, reafirmó su compromiso con las mujeres del municipio durante la entrega de equipamiento para los Centros LIBRE.

“Fortalecer los espacios para las mujeres es fortalecer el tejido social de nuestro municipio”, destacó Dayana Pérez Mendoza, al subrayar que su administración mantiene una visión clara de trabajo: Gobernar con amor justicia y Libertad, colocando en el centro de las políticas públicas a quienes más lo necesitan.

El evento fue encabezado por Ale Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, quien reafirmó la importancia de consolidar estos espacios de atención y acompañamiento para las mujeres en todo el estado.

Salvador Escalante destaca por ser uno de los municipios con mayor atención a través de su Centro LIBRE, impulsando acciones reales con perspectiva de género y consolidando un modelo cercano y sensible. Bajo la premisa de Escuchar resolver Y transformar, el gobierno municipal continúa generando resultados que impactan de manera directa en la vida de las mujeres.

La presidenta municipal reiteró que su administración trabaja para construir oportunidades que permitan a más mujeres transformar su realidad, fortaleciendo su autonomía y desarrollo integral. Porque cuando se invierte en las mujeres, se invierte en el futuro de todo el municipio. Y en esta tierra donde Santa Clara del Cobre enamora, también se construyen condiciones más justas e igualitarias para todas.

