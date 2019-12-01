Sale expresidente de la Corte Arturo Zaldívar a defender la Ley de Amparo de Sheinbaum; le manda dedicatoria a Salinas Pliego

Ciudad de México, a 19 de septiembre del 2025. - Asesores de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defienden la reforma al Poder Judicial y aseguran que protege a los ciudadanos.

El exjuzgador Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, ha reaparecido este viernes en la conferencia matutina de mandataria mexicana para defender la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el Ejecutivo, una iniciativa que ha provocado preocupación entre los analistas, quienes señalan que el beneficio judicial podría reforzar la posición de las autoridades y debilitar a los ciudadanos en los juicios.

Zaldívar, plantó cara y salió al paso junto a la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, para tranquilizar a los críticos. En su defensa, el equipo jurídico ha dejado asomar una posible dedicatoria especial de la reforma, que apunta al magnate Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, y quien se ha colocado como uno de los opositores más férreos al Gobierno. El prominente empresario tiene abierto un frente con el oficialismo, que lo ha acusado de operar con jueces y tribunales para eludir el pago de millonarios impuestos. La iniciativa de reforma de Sheinbaum promete acabar con los deudores fiscales e impedir que estos se amparen frente a sentencias firmes emitidas por la Suprema Corte.

“Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, comentó Zaldivar.

La propuesta establece que únicamente las personas que prueben un “interés legítimo” podrán promover demandas de amparo, un cambio que, de acuerdo a los expertos en derecho constitucional, cierra la puerta a controversias en favor de derechos colectivos.

El Gobierno de Sheinbaum se ha propuesto reducir los tiempos en los litigios de deudores fiscales... “Se ha abusado porque muchos deudores fiscales, contra todos los actos del procedimiento de ejecución, promueven amparos, juicios de nulidad, recursos administrativos... Cada paso va alargando el procedimiento. Lo que se propone es que todos los actos intermedios ya no sean recurribles, solo el acto final”, finalizó Arturo Zaldívar.