Saldrá Ana Lilia Pérez Mendoza de la junta local del INE en Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:10:48

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero 2026.- La presidenta de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro , Ana Lilia Pérez Mendoza, dejará su cargo en la entidad y encabezará esta responsabilidad en el estado de Guanajuato a partir del próximo 1 de marzo, así lo dio a conocer a través de un boletín de prensa del organismo electoral.

En la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, que se llevó a cabo este 21 de enero, se aprobó 17 cambios de adscripción de personas titulares de las Vocalías Ejecutivas en sus Juntas Locales.

Se trata de 17 movimientos vinculados con las entidades federativas de Baja

California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de marzo.

En sesión ordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que “entre las responsabilidades superiores que tenemos en esta Junta General Ejecutiva, todos y todas las que la integramos, es la salvaguarda del Servicio Profesional Electoral Nacional” (SPEN).

Pérez Mendoza ocupó el puesto en el estado de Querétaro por casi siete años, además de que también estuvo al frente de las juntas locales de los estados de Tabasco y San Luis Potosí.

Dentro de estos cambios llega a Querétaro María Luisa Flores Huerta, quien se desempeña actualmente como titular de la junta local en la Ciudad de México.

Fotografía de Gustavo Trejo