Saldo blanco durante Fiestas Decembrinas y de Fin de Año en Salvador Escalante

Saldo blanco durante Fiestas Decembrinas y de Fin de Año en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 19:33:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 1 de enero 2026.-  El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, a través del Departamento de Atención Prehospitalaria, informa que durante el periodo de Fiestas Decembrinas y de Fin de Año se mantuvo un operativo permanente de vigilancia, prevención y atención de emergencias en todo el municipio, registrando saldo blanco.

Gracias a las acciones preventivas implementadas y a la coordinación interinstitucional, no se presentaron incidentes relevantes que pusieran en riesgo la integridad de la ciudadanía. Asimismo, no se tuvo reporte de personas lesionadas por quemaduras derivadas del uso de pirotecnia ni por proyectil de arma de fuego durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Las actividades y celebraciones se desarrollaron sin novedades, garantizando en todo momento la disponibilidad de atención prehospitalaria oportuna para la población, en caso de ser requerida.

El Gobierno Municipal reconoce el profesionalismo, compromiso y disposición del personal operativo del Departamento de Atención Prehospitalaria, así como la colaboración responsable de la ciudadanía, factores clave para mantener la seguridad y el bienestar de las familias de Salvador Escalante durante estas fechas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva
En Tangancícuaro, Michoacán, muere niño tras explotarle pirotecnia que guardaba en su pantalón
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Ejecutan a dos individuos en Chilchota, Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 
Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Comentarios