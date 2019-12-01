Salario diario promedio en Michoacán creció 8.8 % durante 2025: Sedeco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 19:14:36

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- El salario diario promedio de las y los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán registró un incremento general de 8.8 por ciento durante 2025, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que este desempeño posiciona a la entidad dentro del grupo de estados con mayor crecimiento salarial a nivel nacional, como resultado del dinamismo registrado en diversos sectores productivos.

Los sectores con mayor incremento fueron las industrias extractivas, con 11.4 por ciento; la industria de la construcción, con 11.3 por ciento; y las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, con 10.1 por ciento.

Asimismo, se observaron aumentos en industrias de la transformación (9 por ciento); servicios para empresas, personas y el hogar (8.9 por ciento); transportes y comunicaciones (8.6 por ciento); comercio (8.1 por ciento); servicios sociales y comunales (8.1 por ciento); así como en la industria eléctrica y de captación y suministro de agua potable, con 5.1 por ciento.

En términos de ingreso promedio, el salario diario en Michoacán pasó de 471.63 pesos en 2024 a 513.05 pesos en 2025, lo que refleja una mejora gradual en los ingresos del empleo formal.

La Sedeco reiteró que continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer la actividad productiva, impulsar la inversión y generar condiciones que contribuyan a un crecimiento económico sostenido en beneficio de las y los michoacanos.