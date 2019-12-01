Salario de Policía Morelia registra un incremento acumulado del 36% con Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- “La Policía Morelia puso el ejemplo en muchas cosas desde su creación y a 10 años se consolida la policía con la que soñamos”, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en el marco de la conmemoración de 10 años de la corporación, entrega de vehículos y reconocimientos.

El alcalde señaló que, desde su establecimiento formal en su administración en el año 2015, la Policía Morelia ha tenido el liderazgo nacional en diversas materias como la construcción de la paz, el uso de cámaras corporales y la inclusión de las mujeres, rubro en el que 52% del estado de fuerza son oficiales mujeres.

A través de esta labor necesaria en la construcción de la paz, el turismo y los grandes eventos regresaron a nuestra ciudad, expresó Martínez Alcázar. Asimismo, enfatizó, mientras que en 2021 se recibió al municipio con un promedio de 42 homicidios mensuales, dicha cifra ha descendido a cerca de 10 casos en los últimos meses de 2025.

Finalmente, el presidente anunció que se aplicará un nuevo aumento salarial del 5% a todos los efectivos, acumulando así un 36% durante su gobierno, además que todos los Policías rasos con ocho o más años de antigüedad serán ascendidos a Policía Tercero.

En su turno, el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, reconoció la voluntad del alcalde para dar las mejores herramientas a los oficiales y dignificar sus condiciones laborales, materia en la que superan la media nacional del salario a policías.

Acompañado del General Roberto Eduardo Molina García, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán; del subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Ramsés Vega Sayavedra; del vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal del estado, Israel Vega Rodríguez; así como mandos de la Policía Morelia, Alfonso Martínez encabezó la entrega de 15 bicicletas asistidas con motor eléctrico, 10 motocicletas y 3 cuatrimotos para reforzar la labor policial.

Asimismo, se entregaron reconocimientos y estímulos a oficiales con 5 y 10 años de antigüedad en el servicio en Policía Morelia, además de los siguientes Premios al Mérito Policial:

• Policía del año: Lara Gaona Antonio.

• Mérito Deportivo: Escobar García Josué

• 1° Lugar Mérito Cívico Profesional: Lorenzo Magaña Alejandro Josué.

• 2° Lugar Mérito Cívico Profesional: Corona García Rigoberto.

• 3° Lugar Mérito Cívico Profesional: Rodríguez Navarrete Luis Enrique.

• 1° Lugar Mérito Social y Humanitario: Contreras Baxin Alejandro y Candelario Tovar María Guadalupe.

• 2° Lugar Mérito Social y Humanitario: Sánchez Chávez Rodrigo Giovanni.

• 3° Lugar Mérito Social y Humanitario: Piñón Guzmán Itzel Rubí y Daniel Chávez Leticia Iliana.

• Mérito del Compañerismo, Espíritu de Cuerpo y Ejemplaridad: López Vences Jairo.