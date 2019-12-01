¿Salamanca o Charo? Analizan sedes para el rescate de la Expo Feria Michoacán

¿Salamanca o Charo? Analizan sedes para el rescate de la Expo Feria Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 18:58:35
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Morelia Michoacán a 30 de junio de 2026.- Tras la presentación de una iniciativa ciudadana ante el Congreso Local para reactivar la Expo Feria Michoacán, especialistas comenzarán con la revisión de los dos predios que históricamente han albergado el evento el recinto de la salida a Salamanca y el de La Goleta, en el municipio de Charo.

Gabriel García Fraga, delegado estatal de la Confederación de Empleados y Trabajadores de México y promotor de la iniciativa, informó que el proyecto cuenta con el respaldo técnico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El objetivo es determinar cuál de los espacios es más viable financiera y estructuralmente para rescatar esta tradición.

El líder sindical precisó que, aunque las instalaciones actuales sufren un grave deterioro y han sido víctimas de saqueo constante, la prioridad es evaluar si el predio de la salida a Salamanca puede ser rehabilitado debido a su accesibilidad urbana. De resultar insuficiente, se optaría por Charo, bajo un esquema que incluya nuevas rutas de acceso para no interferir con la operatividad de Ciudad Salud.

"La propuesta es retomar la feria como inicialmente se llevaba a cabo. Estamos revisando los costos de inversión de infraestructura junto con la Universidad Michoacana y buscamos también se tendría  que reactivar la Dirección de Ferias", señaló García Fraga.

Subrayó que sectores ganaderos, transportistas y comerciantes se han sumado al reclamo, criticando que el actual esquema de festivales locales en Morelia no genera la derrama económica que requieren los productores del interior del estado. El nuevo proyecto contempla un espacio permanente para actividades deportivas y escolares, eliminando giros de alto riesgo como el Palenque y las peleas de gallos.

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