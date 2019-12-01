Safran renueva su confianza en Querétaro: Marco Del Prete

Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la colocación de la primera piedra de la ampliación de la empresa Safran Aero Composite (SAC P3), misma que con el talento de 132 queretanos se encargará de la producción de Borde de Ataque del Leap 1A&1B a través del uso de alta tecnología.

Durante su mensaje, el funcionario estatal destacó que, la empresa francesa renueva su confianza en Querétaro mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y el fortalecimiento de su capacidad de producción.

Recordó que al regresar a esta planta se rememora el anuncio de su instalación en la entidad y el compromiso compartido de impulsar la manufactura libre de carbono, un objetivo que hoy se materializa gracias al trabajo de manos expertas queretanas. Asimismo, celebró que la nueva pieza de titanio se fabricará en Querétaro, reafirma el liderazgo del estado en el sector aeroespacial.

Del Prete Tercero agradeció a las y los colaboradores, cuyo talento, esfuerzo y mano de obra calificada han sido determinantes para que la empresa continúe apostando por Querétaro y consolidando proyectos de manufactura avanzada.

“Querétaro se ha vuelto un hub, ustedes hacen futuro desde nuestro estado y ponen valor agregado a las piezas, lo que ustedes hacen es tan delicado y preciso que difícilmente una máquina lo va a poder hacer. Nos llena de orgullo que muchos aviones despeguen con productos hechos en la entidad”, puntualizó.

El director del Centro de Excelencia de Fans y Piezas Compuestas, Olivier Henriot, comentó que la nueva extensión es un paso clave para la empresa, un avance estratégico para Safran, pues lo que se hace en Querétaro se hace en un centro de excelencia, parte de una red global que trabaja como una sola entidad industrial para los motores leap. Además, indicó que Querétaro es un pilar y un sitio clave para acelerar sus capacidades de producción.

A su vez, el presidente de Safran México, Alejandro Cardona, comentó que la colocación de la primera piedra marca el inicio que abraza los sueños de la familia Safran y de las familias que vuelan con sus tecnologías, esta inversión representa la tercera fuente de producción de componentes de alta especialización de los motores leap con componentes como el titanio y con procesos más limpios que cuiden al planeta.

Finalmente, el director de SAC en Querétaro, Jean-Baptiste Vaney, reconoció la contribución de las autoridades estatales por hacer posible la ampliación de la empresa, ya que, en el inicio de sus operaciones, en 2017, se plantearon como objetivo ser referentes en el sector, por lo que la planta ha evolucionado de manera constante, consolidó su crecimiento y trabajo de calidad.

Explicó que realizan una inversión en la consolidación del ecosistema industrial del estado, esta ampliación les permitirá poder trabajar de manera coordinada con sus colaboradores en Francia y Estados Unidos; por lo que crecimiento que anuncian es muestra de la confianza en México y Querétaro, en sus procesos y en el talento de los trabajadores de la compañía.