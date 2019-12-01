Hallan cadáver envuelto en una cobija en calles de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 10:52:33

Apatzingán, Michoacán, 15 de diciembre del 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinado con arma blanca fue localizado en las inmediaciones de la comunidad de La Cuchilla del municipio de Apatzingán, Michoacán; el cuerpo tenía una cartulina con un mensaje.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca y estaba envuelto en una cobija, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que junto al cuerpo se localizó una cartulina con un mensaje mismo que fue embalado para su análisis.