Ultiman a tiros a una mujer en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:05:13

Zamora, Michoacán, a 15 de diciembre 2025.- Una mujer que aparentemente se dirigía a realizar sus labores cotidianas fue asesinada a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, al momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los presuntos homicidas, por lo que autoridades de la FGE ya investigan.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente a las 06:00 horas de este lunes elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes sobre la Avenida Lázaro Cárdenas cuando casi frente a la Unidad Deportiva "Lázaro Cárdenas" observaron a una mujer tirada sobre la banqueta.

Los uniformados se aproximaron y se percataron que la fémina se encontraba en medio de un charco de sangre, por lo que solicitaron al C5 SITEC el apoyo de una unidad de emergencias.

Paramédicos de Rescate se trasladaron al lugar y al revisar a la víctima se percataron que carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

Los agentes federales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado, dándose cita minutos después Peritos Especializados y Policías Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Semefo local para los estudios correspondientes y sea identificada por sus familiares.