Casi 10 células delictivas se disputan el robo de transporte en el Edomex: Defensa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:51:55

Ciudad de México, a 15 de diciembre 2025.- Al menos ocho células criminales ligadas a dos grandes organizaciones delincuenciales se disputan el robo al autotransporte en el Estado de México, según informó Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el mando policial informó que dichos grupos trabajan principalmente para La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese sentido, el funcionario federal dio a conocer que como parte de la estrategia del gobierno del país, arrancó la Operación Senda, la cual permitió la detención de integrantes de dichas células.

Además, el comandante de la Guardia Nacional explicó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad y la fiscalía del Edomex.

Por otra parte, destacó que los operativos obligaron a los criminales a abandonar sus actividades ilícitas en las vías federales y moverse hacia las carreteras estatales.

"A raíz de las estrategias implementadas por la Guardia, (las células) han desviado su actividad a carreteras federales, vías de comunicación estatales, polígonos urbanos y parques industriales”, compartió Hernán Cortés.